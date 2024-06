Conosce un prete su un sito di incontri, dalle chat al ricatto: «Paga o tappezzo la città con le tue foto»

La 34enne è stata denunciata dal sacerdote di una parrocchia di Pavia. Fermata dalla polizia, si trova in stato di libertà con obbligo di firma. In attesa della prima udienza fissata a ottobre

Una donna di 34 anni è indagata per aver ricattato un prete conosciuto su un sito di incontri. Ieri 31 maggio, la donna si è vista convalidare il fermo da parte del gip di Pavia, che l’ha scarcerata e rinviata a giudizio, con l’obbligo di firma cinque volte la settimana. La prima udienza è fissata per il 22 ottobre. La 34enne e il prete di una parrocchia di Pavia hanno avuto i primi contatti un mese fa, scrive la Provincia Pavese. Si sono ritrovati su Bakeka incontri e avevano iniziato a chattare. Sarebbe stato il prete il più insistente a inviare messaggi, finché la donna non ha reagito: «La devi smettere di molestarmi. Mi stai infastidendo, lo vuoi capire?». Da parte sua, il sacerdote ha spiegato di non essersi reso conto di averla infastidita, si è scusato e le ha promesso che non si sarebbero più sentiti.

«Ti sputtano su Facebook»

La tentazione di riprendere quelle conversazioni però è stata troppo forte per il sacerdote, che subito dopo ha ripreso a scrivere alla 34enne. A quel punto la donna ha iniziato a ricattarlo, pretendendo 500 euro per il disturbo. Il prete ha anche pagato. Ma le richieste non sono finte lì: «Mi devi dare altri 500 euro per una mia amica che sa tutto. Se non vedo i soldi ti sputtano su Facebook e tappezzo la città con le tue fotografie».

Con la polizia al secondo appuntamento

Davanti a quelle richieste ormai diventati veri e propri ricatti, il prete ha deciso di denunciare la donna. Al secondo appuntamento, il sacerdote si è fatto accompagnare da agenti della Squadra mobile in borghese. E quando c’è stata la consegna del denaro, gli agenti sono intervenuti e hanno portato la 34enne in Questura.

Leggi anche: