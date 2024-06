La Polonia schiera gli aerei durante l’attacco della Russia all’Ucraina. Mosca: «Continuiamo ad avanzare»

Alcuni caccia polacchi e di paesi alleati sono decollati in missione di pattugliamento di fronte al massiccio attacco missilistico lanciato la notte scorsa dalle forze russe contro l’Ucraina. Lo ha reso noto il Comando operativo delle Forze Armate polacche, come riporta Ukrinform. «Avvertiamo che sono coinvolti aerei polacchi e alleati, il che potrebbe causare rumore, soprattutto nella parte sudorientale del Paese», si legge in un comunicato. Il Comando di Kiev ha sottolineato che «tutti i protocolli necessari per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco sono stati attivati». Questa mattina l’Aeronautica militare ucraina aveva reso noto che nell’attacco i russi hanno utilizzato bombardieri strategici Tu-95MS per lanciare decine di missili da crociera contro Kiev.

I missili abbattuti

Intanto la difesa aerea ucraina ha abbattuto la notte scorsa 35 missili da crociera e 46 droni kamikaze russi. «Gli invasori russi hanno lanciato un potente attacco alle infrastrutture critiche in varie regioni dell’Ucraina, utilizzando missili aerei, marittimi e terrestri. Nonché droni di tipo Shahed», ha fatto sapere il tenente generale Mykola Oleshchuk, comandante dell’Aeronautica Ucraina. Oleshchuk ha precisato che «trentacinque missili da crociera Kh-101/Kh-555 sono stati lanciati da bombardieri strategici Tu-95MS dalla regione russa di Saratov e dallo spazio aereo sul Mar Caspio; quattro missili balistici Iskander-M (dalla Crimea); un missile da crociera Iskander-K dalla Crimea. E poi 10 missili da crociera Kalibr dalla parte nordorientale del Mar Nero; tre missili aerei guidati Kh-59/Kh-69 dallo spazio aereo (della regione occupata) di Zaporizhzhia; e 47 droni d’attacco unidirezionali del tipo Shahed-131/136» dalla zona di Prymorsk-Akhtarsk in Russia.

Mosca: continuiamo ad avanzare

Nel complesso, ha proseguito il comandante, «sono stati abbattuti 81 obiettivi aerei, inclusi 30 missili da crociera Kh-101/Kh-555; quattro missili da crociera Kalibr; un missile da crociera Iskander-K. E 46 roni d’attacco del tipo Shahed-131/136». Nel frattempo, fa sapere la Russia, le unità del gruppo di truppe nord hanno continuato ad avanzare più in profondità nelle difese nemiche durante il giorno. Ul capo del centro stampa del gruppo, Sergei Zybinsky, ne ha parlato con l’agenzia russa Tass: «Le unità del gruppo di truppe Nord continuano ad avanzare nelle profondità della difesa nemica. Respinti quattro contrattacchi a Liptsy e Volchansk. Le forze armate ucraine hanno perso fino a 225 militari, un carro armato, 6 veicoli e un deposito di munizioni».

Foto copertina da: The Kyiv Indipendent

