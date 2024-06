Sono il campione Jean Daniel Pession e la sua compagna Elisa Arlian, la coppia di alpinisti morti sul monte Zerbion in Val d’Aosta

Della montagna condividevano la passione e sulle vette sono morti, insieme, mentre erano vicini alla cima del monte Zerbion, a 2700 metri di quota, che si trova nel centro della Valle d’Aosta. Così ha perso la vita il campione Jean Daniel Pession, 28 anni e la fidanzata Elisa Arlian, di 27, i cui corpi sono stati recuperati ieri dal soccorso alpino valdostano. Due giovani vite spezzate in quei luoghi che bene conoscevano a pochi chilometri dalle loro case. Entrambi maestri di sci Jean Daniel, conosciuto come “Janda”, faceva parte della squadra di Coppa del mondo di sci. Aveva ottenuto il quindicesimo posto nel 2021 nella classifica di coppa del mondo, riporta oggi Repubblica, e si era piazzato 22esimo ai mondiali del 2022. Esperto di sci alpino, insegnava nella scuola sci ad Antagnod. Elisa, atleta anche lei, lavorava come maestra nella vallata sopra Nus ed era anche allenatrice dello sci club.

Il lutto delle istituzioni e la nota della Fisi

I corpi di Jean Daniel ed Elisa erano ancora legati. Sono caduti per 700 metri. Quando non erano più rientrati dalla loro gita è scattato l’allarme. Il ritrovamento è stato possibile agganciando il segnale di uno dei due cellulari. «Una terribile tragedia colpisce il mondo degli sport invernali e in particolare lo sci di velocità – ha scritto in una nota la Fisi – il presidente Flavio Roda e tutta la federazione esprimono il loro cordoglio alla famiglia Pession per questa tragica disgrazia». «La Valle d’Aosta perde due suoi giovani figli, professionisti della montagna innamorati dello sport e della vita. Una tragedia per tutta la comunità valdostana che si stringe intorno ai familiari e ai tanti amici» dichiarano il presidente della Regione Renzo Testolin e l’assessore regionale allo sport Giulio Grosjacques, con il governo regionale.

«Due giovani vite spezzate da un incidente in montagna – ha aggiunto il presidente del consiglio Valle Alberto Bertin – quella montagna che era la loro passione. In questo momento di profonda tristezza esprimiamo la nostra vicinanza alle famiglie, agli amici, a tutta la comunità sportiva, stringendoci a loro con affetto e passione». Janda faceva parte anche dell’associazione volontari del soccorso Val d’Ayas. Il presidente Giuseppe Obert lo ricorda: «Nonostante fosse molto impegnato, soprattutto d’inverno, era sempre disponibile a coprire i turni».

