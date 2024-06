Musetti fa sognare Sinner, ma Djokovic non molla mai: vince il serbo nella notte infinita al Roland Garros

Il serbo difende fino all’ultimo il primo posto nel ranking. Sfuma l’occasione per Sinner per il sorpasso. L’altoatesino in campo oggi contro il francese Moutet

È durata 4 ore e 29 minuti la battaglia tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, con il serbo capace di spegnere la rimonta dell’italiano mantenendo saldo il primo posto nel ranking mondiale. Quando ormai in Italia sono le 3.20, Djokovic chiude il secondo turno del Roland Garros 7-5 6-7 2-6 6-3 6-0 e si prepara agli ottavi contro contro l’argentino Francisco Cerrundolo, numero 19 del ranking. Messo alle corde da Musetti fino al terzo set, il numero 1 torna a caricarsi, l’apparente calo fisico delle prime battute sembra ormai alle spalle. Musetti accusa tutta la fatica dell’impresa messa in campo fino a quel momento, finisce sotto di due break, ne recupera uno. E sarà poi il serbo a riprendersi il servizio per chiudere 6-3. Quando ormai si è in piena notte, tutto si decide al quinto set. Djokovic sembra di nuovo galvanizzato, Musetti quasi del tutto scarico e non può che arrendersi senza appello.

Gli altri risultati e la vittoria di Jasmin Paolini

Il russo Daniil Medvedev si è qualificato per gli ottavi di finale, battendo il ceco Tomas Machac in quattro set, col punteggio di 7-6, 7-5, 1-6, 6-4. Il prossimo rivale del numero 5 al mondo sarà l’australiano Alex De Minaur, che ha eliminato il tedesco Jan Lennard Struff. Un posto negli ottavo l’ha prenotato anche Felix Auger-Aliassime, che ha superato lo statunitense Ben Shelton per 6-4, 6-2, 6-1. Ad attendere il canadese sarà Carlos Alcaraz. Jasmin Paolini arriva anche lei negli ottavi di finale del Roland Garros femminile. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.15 del ranking e del seeding, si è imposta al terzo turno sulla canadese Bianca Andreescu, n.228 WTA (ma arrivata fino al n.4 nel 2019) e in gara con il ranking protetto, sconfitta in tre set con il punteggio di 6-1 3-6 6-0. Prossima sfidante per l’azzurra è la russa Elina Avanesyan. Negli ottavi c’è anche un’altra azzurra, Elisabetta Cocciaretto, che sfiderà la statunitense Coco Gauff.

Sinner in campo contro Moutet

Sfuma così una ricca occasione per vedere Djokovic sorpassato da Sinner sul posto più alto del ranking. Oggi 2 giugno è il turno del 22enne altoatesino, impegnato nel quarto turno del torneo parigino contro un altro francese, Corentin Moutet, per una prima assoluta tra il numero 2 e il 79 del ranking.

