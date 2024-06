Jasmine Paolini ai quarti del Roland Garros, la rimonta contro la russa Avanesyan. Ora la sfida contro Rybakina

Vola ai quarti del Roland Garros per la prima volta in carriere l’azzurra Jasmine Paolini, numero 15 nel ranking, che ha battuto in tre set (4-6, 6-0, 6-1) la russa Elina Avanesyan, numero 70 al mondo. Vittoria in rimonta per la 28enne toscana sulla terra battuta del Bois de Boulogne a Parigi, alla fine di un match durato poco meno di due ore. Paolini ai quarti dovrà vedersela con la 24enne kazaka Elena Rybakina, numero 4 al mondo e quarta testa di serie. Rybakina arriva ai quarti dopo aver battuto la 29enne ucraina Elina Svitolina (6-4, 6-3) in un’ora e 11 minuti.

