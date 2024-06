Daniela Santanchè, Jannik Sinner e il «record di turisti in Italia»

«Coincidenze? Io non credo», recitava Fabio De Luigi nell’imitazione del grande Carlo Lucarelli. E proprio di coincidenze sembra non voglia parlare il ministro del Turismo Daniela Santanchè, che festeggia il primo posto nel ranking mondiale del tennista azzurro Jannik Sinner, con un tweet per molti incomprensibile. «Avviso a tutti quelli che parlano male dell’Italia. Record di turisti. Sinner numero uno. Sarà un caso ma si respira un’aria nuova», scrive la ministra. Come se la vittoria dell’altotesino, l’afflusso degli arrivi nel Belpaese (forse trascinato anche da un imminente Giubileo?) fossero collegati. «Un’aria nuova», posta l’esponente del governo Meloni, sfruttando l’ondata di entusiasmo verso il campione. Ma molti non apprezzano.

Avviso a tutti quelli che parlano male dell’Italia. Record di turisti. Sinner numero uno. Sarà un caso ma si respira un’aria nuova pic.twitter.com/EaG0Fx5215

— Daniela Santanchè (@DSantanche) June 4, 2024

«Ma cosa cazzo ha scritto?», scrive Luca Bizzarri. Non è il solo a pensarla così. «E la Ferrari che vince a Montecarlo? E Damiano dei Maneskin uomo più sexy del mondo? Un caso? Io non creto», aggiunge Andrea Sarubbi. «Però i Ferragnez se so’ lasciati», le scrive Osho. «Ma cosa vuol dire??!», aggiunge Lorenzo. E ancora: «Più tabacco la prossima volta Dani non esagerare». «Quindi Sinner è diventato numero uno al mondo perché ci siete voi al governo? E io che pensavo fosse forte… però in effetti non seguo il tennis. Grazie della dritta, Dany», è uno dei tanti commenti perplessi.

