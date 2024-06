Jannik Sinner in semifinale al Roland Garros da numero 1 al mondo: vince contro Dimitrov e Djokovic si ritira

Il campione italiano prosegue il suo percorso nel torneo parigino con una vittoria in 2 ore e mezza. Il serbo non ha superato i problemi al ginocchio e ha lasciato il torneo di Parigi

Jannik Sinner supera anche Grigor Dimitrov e arriva per la prima volta in carriera in semifinale al Roland Garros. Nel 2020 fu battuto ai quarti dal re della terra rossa parigina, Rafa Nadal, con il risultato di 3-0. Il 22enne italiano si è trovato di nuovo davanti al tennista bulgaro. È la quinta volta che si incrociano: nei precedenti, Sinner aveva vinto in 3 occasioni, l’ultima nella finale del Masters 1000 di Miami. L’unica vittoria di Dimitrov era avvenuta proprio sulla terra rossa, agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia del 2020. Niente da fare però per il bulgaro in questa occasione. Sinner è partito subito bene, conquistando a inizio primo set le palle break necessarie a chiudere rapidamente il primo atto dell’incontro. Ha conquistato poi anche il set successivo e nel terzo è arrivato a un passo dal chiudere il match prendendo il break all’avversario portandosi sul 4-5, ma cedendo poi i due game successivi. Sinner è stato costretto agli straordinari al tie break, riuscendo infine a strappare la vittoria del terzo set 3-7, dopo due ore e mezza di gioco. Proprio durante gli ultimi colpi del terzo set, gli organizzatori del Roland Garros hanno annunciato che Novak Djokovic, reduce dall’infortunio di ieri nell’incontro con Francisco Cerundolo, si è ritirato dal torneo: il 22enne è diventato automaticamente numero 1 al mondo nella classifica Atp. Sinner veniva da una striscia aperta di 11 vittorie consecutive a livello Slam e 32 successi nel 2024. Le uniche due sconfitte sono arrivate contro Tsitsipas a Monte-Carlo e Alcaraz a Indian Wells.

