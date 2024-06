Dal jingle di «un’Europa a 110 Lodi» al «videogame UE» e la canzone con le Winx. Il meglio degli spot elettorali vol.2 – Il video

Avevamo iniziato con i cartellini di Alessandra Mussolini per poi proseguire con la Ciocca Dance. Ma, a pochi giorni dal voto, la competizione elettorale europea (e non) si fa sentire. Così in rete è un fioccare di spot dalle più disparate idee. C’è per esempio la candidata di Azione nel Nord Ovest, Cristina Lodi, che punta a «un’Europa a 110 Lodi». «Per il territorio si batte ogni giorno, tra le persone trova il suo mondo», recita lo spot destinata a scalare le classifiche della viralità facendo tremare il rodato rivale, l’europarlamentare della Lega Angelo Ciocca.

A seguire anche il Carroccio continua a sfornare pubblicità creative. Una di queste è di Mario Abbruzzese, candidato nell’Italia centrale, che lancia il video game ‘Missione Europa’ in pieno stile Super Mario Bros. Attenzione però: ci potete giocare solo via mobile.

Infine c’è il giovanissimo Giovanni Mori, candidato di Alleanza Verdi Sinistra nella circoscrizione Nord-Ovest che sfotte tutti gli spot elettorali usando una canzone delle Winx e sfruttando i suoi amici. Forse le bambole più amate dalle bambine non si arrabbieranno come hanno fatto invece J-Ax e Fabri Fibra nei confronti del candidato sindaco di Sassari Gavino Mariotti.

