Torino, denuncia la coppia che l’aveva maltrattata: donna viene investita a tutta velocità. Marito e moglie fermati per tentato omicidio

Una donna di 51 anni è stata investita intenzionalmente da un’auto in viale XXIV Maggio a Collegno, alla periferia ovest di Torino. L’episodio nella notte tra il 3 e il 4 giugno: la donna è stata soccorsa e portata in ospedale, al Cto di Torino, dove ha ricevuto novanta giorni di prognosi. Gli investigatori si sono quindi messi sulle tracce del pirata della strada, che non era andato molto lontano, e hanno così scoperto che conosceva la sua vittima. La macchina ha colpito a tutta velocità la 51enne e si è poi allontanata rapidamente. I carabinieri hanno individuato la vettura non troppo distante dal luogo dell’incidente, con una ammaccatura sulla parte anteriore. Sono stati quindi arrestati un uomo di 53 anni, proprietario dell’auto, e la moglie di 43. Riguardando le telecamere di sorveglianza di zona, gli investigatori hanno ricostruito come la coppia si sia avvicinata alla 51enne e, dopo una accesa lite, sia salita in macchina e abbia investito la vittima. Per poi lasciare la vettura e allontanarsi a piedi. Dalle indagini è emerso che la donna era stata ospitata per un breve periodo a casa dei due coniugi. La donna si era poi allontanata dall’abitazione a causa di numerosi episodi di violenza e di maltrattamenti che aveva subito e denunciato. Marito e moglie sono stati quindi arrestati dai carabinieri per tentato omicidio

