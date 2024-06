Chiara Ferragni e lo sfogo al telefono contro Fedez: «È venuto a Forte dei Marmi solo per rompere le scatole a me»

Dopo le frecciatine di Fedez contenute nel nuovo singolo con Emis Killa, emergono nuove indiscrezioni sul rapporto tra il rapper e Chiara Ferragni. Nella puntata di Pomeriggio Cinque di martedì 4 giugno, la conduttrice Myrta Merlino ha rivelato che l’influencer è stata sentita mentre si lamentava dell’ex marito durante una telefonata. «Stava parlando con qualcuno e si stava lamentando del fatto che lui fosse andato lì a Forte apposta per rompere le scatole e per farsi notare, ma poi per rovinarle il suo weekend da protagonista a Forte dei Marmi», spiega la conduttrice Mediaset.

Una situazione che sembra ricalcare per certi versi le tensioni tra Fedez e Chiara Ferragni al Festival di Sanremo, quando è iniziata la crisi della coppia. «Il problema è che siamo sempre al solito punto. Il protagonismo di una donna, gli uomini lo soffrono un po’. Tutte le volte che lei era protagonista, lui aveva bisogno di farsi notare», ha aggiunto Myrta Merlino. Lo scorso fine settimana, sia Fedez che Ferragni si trovavano a Forte dei Marmi, seppur non insieme. La presenza del rapper pare aver infastidito non poco l’imprenditrice, che sarebbe stata sentita da una fonte anonima mentre si lamentava con qualcuno al telefono. I due diretti interessati non hanno commentato la vicenda.

