Europee, la candidata Aurora Pezzuto (Stati Uniti d’Europa) spiega la sua visione di Ue usando Naruto – Il video

Cos’hanno in comune Naruto e l’Europa? Apparentemente niente. Eppure, la candidata alle Europee 2024 di Stati Uniti d’Europa, Aurora Pezzuto, in un video sui social, spiega le possibili analogie. «In questo volume troviamo Gaara (personaggio di Naruto, ndr) che fa un epico discorso a tutti gli shinobi di tutti i Paesi ninja. Paesi che fino a secoli prima avevano combattuto una guerra e da anni vivevano in tensioni, eppure si sono uniti assieme per sconfiggere l’unico grande nemico, Madara Uchiha», spiega Pezzuto. E ancora: «I capi villaggio sapevano benissimo che senza un’unica coesione sarebbero state facili prede del nemico e infatti continuarono a collaborare anche una volta raggiunta la pace». Oggi, per la candidata in Europa, «Gli stati europei sono nella stessa situazione, non condividiamo una politica estera comune. Il risultato è quello di non avere nessun peso diplomatico davanti alle altre potenze mondiali – dice -, spesso comandate da autocrati molto pericolosi». E, infine, le motivazioni della sua candidatura: «Mi candido anche per questo, una politica estera comune, maggiore sinergia nella difesa e un inviato speciale Ue per la risoluzione diplomatica dei conflitti, perché se Naruto ci ha insegnato qualcosa è che le più grandi battaglie si vincono con la diplomazia», conclude.

