Blitz della candidata di +Europa, Antonella Soldo, davanti al ministro Salvini. Regala cannabis light, ma lui non apprezza: «Fai l’amore non farti le canne» – Il video

«Io apprezzo il basilico, mi piace il pesto alla genovese». All’inizio il ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini sembra non capire che la piantina, appena fatta recapitare in piena conferenza stampa alla Associazione Stampa estera, è in realtà una piantina di cannabis light. A piombare nel bel mezzo dell’incontro con i giornalisti è la candidata alle elezioni europee per gli Stati Uniti d’Europa, in quota +Europa, Antonella Soldo (presidente del comitato nazionale dei Radicali e coordinatrice dell’associazione Meglio Legale). La donna espone un cartello con il logo tanto odiato dal Carroccio, con sopra la scritta “Salvini, censura questo“. Il ministro, capendo finalmente la situazione, si innervosisce. «La droga è morte. Fai l’amore non farti le canne», dichiara. Lo ripete più volte, finché la radicale non viene allontanata. «Credo di aver espresso la mia idea contro le droghe che fanno male e ne abbiamo avuto una testimonianza», ha concluso il ministro per poi tornare, irritato, al colloquio con i giornalisti.

