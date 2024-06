I cartelli dei The National contro Meloni sul palco del Roma Summer Fest: «Sta mettendo in discussione i diritti riproduttivi»»

«È il primo ministro italiano e sta mettendo in discussione i diritti riproduttivi» questo il lato B del cartello che Matt Berninger, leader dei The National, una delle più importanti formazioni indie rock del panorama mondiale, ha mostrato al pubblico dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Il lato A recitava semplicemente «F**k Meloni» e ha strappato un lungo applauso al pubblico. Si è aperto così il Roma Summer Fest. In realtà ne sono stati mostrati altri di cartelli durante lo show, il primo incitava al cessate il fuoco («Cease Fire Now») con un chiaro riferimento ai fatti in atto sulla Striscia di Gaza, altri riferiti alla propria musica, così come successo la sera prima a Milano.

La scena ha riportato alla mente quella accaduta nel luglio del 2023 allo Stupinigi Sonic Park di Nichelino, quando Brian Molko dei Placebo si riferì alla presidente del consiglio italiana dandole della nazista e fascista, e per questo motivo andrà a processo.

