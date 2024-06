Lorenzo Pellegrini e la denuncia per stalking: «La escort si è inventata tutto»

Nell’ottobre scorso il canale Telegram di Fabrizio Corona aveva raccontato la storia di una escort che aveva denunciato per stalking il capitano della A.S. Roma Lorenzo Pellegrini. Secondo la prima ricostruzione, la prostituta di cittadinanza rumena nata nel 1999 aveva avuto vari incontri con lui a partire da gennaio. Poi lui avrebbe cominciato a perseguitarla. Nei confronti della ragazza era stato anche attivato il Codice Rosso. Ma, scrive oggi Il Messaggero, a quanto pare la donna si è inventata tutto. Lei e il calciatore non si sarebbero addirittura mai conosciuti. Martedì 4 giugno la escort è stata oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri a Parma, dove risiede. Perché la sua versione dei fatti, secondo le prime risultanze dell’indagine, è «totalmente infondata».

Estorsione?

I pubblici ministeri di Roma vanno verso l’archiviazione delle accuse nei confronti di Pellegrini. Le denunce della ragazza erano state presentate a Roma, Parma e Avezzano. Il sospetto adesso è che dietro si potesse nascondere un tentativo di estorsione nei confronti del giocatore. Anche perché sull’account della moglie di Pellegrini erano comparsi una serie di commenti postati da utenti anonimi: «Ti ricordi quando 5-6 mesi fa hai messo un detective perché pensavi che ti fosse infedele? Hai pensato bene. Ti ricordi quando era in quella villa con gli amici a luglio? L’hai videochiamato e dicevi che ti mancava? Lui era sempre con me. Idem quando eravamo in barca a metà luglio». E infine: «Puoi dire a quell’ossessionato di tuo marito di smetterla con i suoi hacker e lo stalking? Ha già quattro denunce alla polizia».

