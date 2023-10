Lorenzo Pellegrini e la storia della denuncia della escort per stalking

Il calciatore e capitano della A.S. Roma Lorenzo Pellegrini è stato denunciato da una escort a Roma, Parma e Avezzano. L’accusa è stalking. Per la presunta vittima è stato attivato il “Codice Rosso”. Lei è una prostituta di cittadinanza rumena nata nel 1999. E sostiene di aver avuto vari incontri con lui a partire da gennaio. Poi lui avrebbe cominciato a perseguitarla. Ma non sono scattate le misure previste nei casi di pericolo. Secondo lei il comportamento di Pellegrini le avrebbe generato uno stato d’ansia. I pubblici ministeri di Roma non sono convinti della sua versione. Non ipotizzano un tentativo di estorsione, ma inviano gli atti a Parma dove secondo loro c’è la competenza territoriale. E non comunicano nulla al calciatore.

I messaggi su Instagram

La denuncia per stalking della ragazza è stata raccontata da Fabrizio Corona ieri sul suo canale Telegram e poi sul sito DillingerNews.it. Il Messaggero scrive che nelle scorse settimane Veronica Martinelli, la moglie del capitano dei giallorossi, ha ricevuto su Instagram una serie di commenti da parte di sospetti bot. «Ti ricordi quando 5-6 mesi fa hai messo un detective perché pensavi ti fosse infedele? Hai pensato bene. Ti ricordi quando era in quella villa con gli amici a metà luglio? L’hai videochiamato e gli dicevi che ti mancava? Lui era sempre con me. Idem quando eravamo in barca a metà luglio». E ancora: «Puoi dire a quell’ossessionato di tuo marito di smetterla con hacker e stalking? Ha già quattro denunce alla polizia». Pellegrini ieri ha smentito tutto: «Ci penseranno i miei legali. Ora ho cose più importanti a cui pensare, visto che tra poco nascerà il mio terzo figlio».

Le denunce e Booking

La ragazza sostiene che il calciatore volesse il suo telefono e che avesse manie di controllo. Dice anche di essere stata raggiunta da terze persone mandate dal calciatore. E di aver ricevuto messaggi continui. L’obiettivo sarebbe stato quello di nascondere o cancellare le prove degli incontri. Si tratta di «una storia che dura da mesi» con le denunce presentate, «in un periodo che va da aprile 2023 ad oggi, è stato uno studio legale della capitale a cui la ragazza si è rivolta per cercare di porre fine a quello che, secondo i denuncianti, sarebbe un comportamento che va ben oltre i limiti della legge. Nelle segnalazioni fatte alla polizia ci sarebbe anche la richiesta di approfondire eventuali altri reati che potrebbero essere riscontrati dagli inquirenti in fase di indagini».

Il codice rosso

Le denunce sono state presentate in diverse città perché la escort ha detto di aver affittato case su Booking per i suoi tour. Le denunce, spiegano i legali della ragazza, «sono state tutte presentate con la richiesta di attivare il cosiddetto codice rosso». Si tratta, continua il portale di «un protocollo che consente indagini in casi particolarmente gravi di violenza tra gli altri maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l’effetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime». Corona è stato denunciato da El Shaarawy dopo le indiscrezioni sulle presunte scommesse del calciatore. Anche Nicola Zalewski lo ha querelato.

