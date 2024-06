«80 anni fa lo sbarco in Lombardia….», la gaffe a Unomattina diventa virale: si scatenano i meme – Il video

«Oggi è una giornata storica, importantissima, perché 80 anni fa, proprio il 6 giugno, 150 mila uomini sbarcarono in Lombardia» dice il giornalista Rai Domenico Marocchi durante Unomattina di oggi, quando prova a introdurre l’anniversario del D-Day, che ovviamente si svolse in Normandia. La gaffe non è passata inosservata sui social, dove si sono scatenati sfottò e meme. Asstit fin troppo facile per dare il via a battute come il «Duomo day», o ricostruzioni fantasiose della Storia: «Memorabile lo sbarco sulle rive dell’idroscalo dei valorosi soldati muniti di Autan e zampironi. E c’è chi è andato a rievocare la scena a suo modo storico dal film «Totò, Peppino e la malafemmina», quando nel film il Principe con De Filippo arrivavano in stazione Centrale a Milano imbacuccati con colbacco e cappotto.

Mentre sui social impazzavano i meme, in studio Marocchi non si è accordo della gaffe. Almeno finché Alessandro Greco lo ha preso in giro chiedendogli: «Volevo sapere da Marocchi come sta procedendo lo sbarco in Lombardia?». Per lasciarsi andare poi tutti in una risata generale.

