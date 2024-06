La premier danese Frederiksen presa a pugni per strada: arrestato un uomo

Un uomo è stato arrestato a Copenaghen dopo che ha preso a pugni la premier della Danimarca, Mette Frederiksen. L’aggressione è avvenuta in piazza Kultovet, nel centro della città. Quando la premier danese si è avvicinata, l’uomo ha cominciato a colpirla. Immobilizzato dalla polizia, l’uomo è in stato di fermo. Secondo l’agenzia Ritzau, Frederiksen non sarebbe in pericolo di vita, ma si è detta «scioccata» per quel che è successo. Frederiksen, 46 anni, è leader del partito socialdemocratico danese, che guida una coalizione di centrosinistra dal giugno 2019. In più occasioni la premier ha partecipato a eventi a sostegno della collega di partito Christel Schaldemose, candidata alle Europee. Ma la stessa Schaldemose ha dichiarato ai media danesi che la presenza della premier in piazza a Copenaghen non era legata alla sua campagna elettorale. L’aggressione è avvenuta in una zona molto frequentata, ma secondo i media danesi in quel momento nessuno si è accorto di quanto sia accaduto. Al momento la polizia non ha ancora rivelato l’identità dell’uomo arrestato, né i motivi per cui ha aggredito la premier.

La condanna dai leader europei

Tra i primi leader europei a commentare la vicenda è stato il premier finlandese Petteri Orpo, che su X ha scritto: «Sono profondamente scioccato dall’aggressione alla mia collega e amica Mette Frederisken a Copenaghen. Condanno fermamente qualsiasi forma di violenza contro i leader democraticamente eletti nelle nostre società libere. I miei pensieri sono con te e ti auguro forza in questo momento difficile». A seguire il premier svedese Ulf Kristersson, che sui social ha scritto: «Un attacco ad un leader democraticamente eletto è anche un attacco alla nostra democrazia». A condannare l’aggressione anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che ha definito «disgustoso» il gesto nei confronti della premier danese.

