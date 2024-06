Fedez: «Tra me e Chiara una relazione tossica. Ora libero dalla sua cerchia»

Fedez parla e si confessa mentre è ospite su Twitch, dello streamer GrenBaud. Il rapper, prendendo spunto dall’ultima canzone Sexy Shop, realizzata con Emis Killa ha parlato del matrimonio (oramai finito) con Chiara Ferragni. «Parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda, non mi sembra di attribuire colpe a nessuno, parlo di una relazione tossica. Poi se qualcuno ci vuole leggere chissà quali robe, bene…», ha dichiarato l’artista. «Ovviamente mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui mi sono fortunatamente liberato, perché poi quando chiudi una relazione chiudi con la persona e con tutta la cerchia. E io non ho mai fatto segreto che non ho mai sopportato l’ambiente circostante: non uscivo perché non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire o fare vacanza» ha detto Fedez. I due sarebbero a un passo dal divorzio. Secondo le indiscrezioni di Dillinger News l’influencer avrebbe chiesto 40mila euro di alimenti al mese. Ma nessuno dall’entourage della coppia per ora conferma il gossip. Durante l’intervista Fedez ha ricordato il cane Paloma («di cui me ne occupavo prevalentemente io e mi manca») e si è soffermato anche sui figli, Leone e Vittoria. «Sono una ragione per vivere. Le persone devono sapere che se toccano i miei figli io perdo il controllo», ha dichiarato, che sta «cercando di vederli il più possibile». «Fa strano vedere i tiktok nostalgici sulla mia relazione, che ansia. Fa parte del gioco, è tutto un po’ morboso ultimamente», ha dichiarato. Le parole di Fedez nella live con GrenBaud, sono visibili da qui.

