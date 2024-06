Tsunami azzurro al Roland Garros: Paolini ed Errani in finale di doppio

Jasmine Paolini e Sara Errani volano in finale di doppio al Roland Garros, dopo aver battuto l’ucraina Marta Kostyuk e la rumena Elena-Gabriela Ruse in tre set con il punteggio di 1-6 6-4 6-1. Le azzurre sfideranno in finale la coppia vincente nel match tra le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk e la coppia Coco Gauss e le ceca Katerina Siniakova. Una bellissima rimonta da parte di Paolini ed Errani che hanno reagito dopo il primo parziale perso con un netto 6-1. Dal secondo set è salito il rendimento della coppia italiana che ha approfittato anche dei tantissimi errori gratuiti delle avversarie.

Momento d’oro per Paolini, che ormai si prepara a diventare la numero 7 al mondo. La tennista toscana ha già centrato la finale dello Slam parigino in singolare, dopo aver travolto la 17enne russa Andreeva. Con Errani aveva già vinto gli Internazionali d’Italia 2024. E ora si prepara alla seconda finale del torneo. Finora le azzurre avevano battute in serie Babos/Khromacheva, Linette/Pera, Anshba/Detuc e Navarro/Shnaider. Una striscia di 10 vittorie di fila, tra Roma e Parigi.

