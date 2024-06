Elezioni europee, i dati parziali sull’affluenza delle 23: 14,07%, in calo rispetto alle precedenti su due giornate

Si è conclusa la prima giornata di votazioni in Italia per le Elezioni europee 2024. Con i seggi aperti dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno, secondo i primi dati del Viminale elaborati da Eligendo si sono recati alle urne finora circa il 14,07 per cento degli aventi diritto. Il dato è relativo a circa la metà delle sezioni, 35.700 su 61.650, ed è da confrontare con quelli delle precedenti Europee nelle quali si votò su due giorni, come in questa tornata. Un numero che conferma il calo di affezione al voto. Nel 2009 l’affluenza alle 22 fu del 17,8%, quasi tre punti percentuale in meno della precedente tornata elettorale (20,5%) del 2004, quando si votò sempre su due giornate. Domani, domenica 9 giugno, i seggi riapriranno alle 7 e chiuderanno alle 23, quando inizierà lo spoglio – l’Italia sarà l’ultimo Paese dell’Unione a terminare le votazioni. Dal Viminale arriva un dato parziale sull’affluenza anche per quanto riguarda le Regionali del Piemonte. Alle urne è andato il 17,75% degli aventi diritti, secondo i dati arrivati da circa la metà delle 4.795 sezioni, mentre per quelle comunali – si vota in 3.698 Comuni italiani – l’affluenza è stata del 20,69%, con i dati relativi a circa due terzi delle 19.578 sezioni.

