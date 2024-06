Bandecchi contro Vannacci: «Basta paragonarmi a quel demente: odio razzisti e codardi» – Il video

Stefano Bandecchi dice di non temere di dover affrontare le spese legali di eventuali querele da parte di Roberto Vannacci, che attacca in un nuovo video su Instagram. Quando ormai i seggi si erano chiusi dopo il primo giorno di votazioni per le Europee, il sindaco di Terni è tornato a prendersela con il candidato della Lega alle Europee. A lui, dice Bandecchi ai suoi follower, non vuole essere più paragonato: «Vedo che questa massa di dementi continuano tutti a fare campagna elettorale – spiega togliendosi uno stecchino dalla bocca – E quindi vorrei essere chiaro: primo, il prossimo che mi paragona a quel demente… di Vannacci (ho soldi a sufficienza per pagargli quello che non ha guadagnato con il secondo libro) lo mando a…». Il paragone, spiega ancora Bandecchi «non può reggere, io non ho preso uno stipendio dallo Stato tutta la vita, io ho pagato milioni di stipendi; odio i razzisti e i codardi…».

