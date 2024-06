Divorzio in arrivo tra Francesca Pascale e Paola Turci? Le indiscrezioni sulla crisi da parte di Dagospia

Un altro matrimonio famoso sembra giunto al capolinea: è quello tra Francesca Pascale e Paola Turci, che secondo alcune indiscrezioni pubblicate da Dagospia sarebbero vicine al divorzio. Secondo quanto raccontato, alla base dell’imminente separazione ci sarebbero questioni di reciproca gelosia. Turci, infatti, sarebbe stata a dir poco innervosita da una battuta fatta dalla compagna dopo la registrazione della sua ospitata Belve, quando alla conduttrice Francesca Fagnani ha chiesto scherzando: «Quindi ora ti posso corteggiare? Ah no, sono fidanzata». Dal canto suo, invece, l’ex compagna di Silvio Berlusconi recriminerebbe alla cantante un video postato su Instagram, in cui Turci si immortalava insieme alla attrice ventenne Valentina Dispari. Se al momento non sono arrivate smentite o conferme ufficiali da parte di Turci e Pascale, quest’ultima ha pubblicato una storia sibillina sul suo profilo, che lascerebbe intendere che ci sia maretta. «Mi devo le scuse più grandi per aver sopportato ciò che non meritavo», si legge nel messaggio che ha pubblicato. Le due stanno insieme da 5 anni, e sono sposate da due. La cerimonia si tenne nel luglio del 2022 al Palazzo comunale di Montalcino (Siena), solo con gli amici e i parenti più stretti.

Leggi anche: