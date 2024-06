La 12enne violentata dopo la scuola nel Modenese, il ricatto del fidanzatino e il video che gira in chat: indagato un 15enne con l’amico che riprendeva

Un nuovo caso emerge nel Modenese a distanza di un mese. Ancora una volta sono coinvolti giovanissimi. Come nella prima vicenda, anche in questo caso la vittima ha poco più di 12 anni

Potrebbe ancora circolare tra le chat di ragazzini di Modena e provincia il video degli abusi su una 12enne, vittima del suo stesso fidanzatino di qualche anno più grande. È il secondo caso di violenza sessuale tra giovanissimi in poco più di un mese che emerge dal Modenese. E ancora una volta la vittima ha appena 12 anni. I fatti risalirebbero alla scorsa settimana, quando la 12enne, una studentessa che vive a Modena, è stata costretta a subire un rapporto sessuale con quello che considerava il suo fidanzatino. Si tratta di un ragazzino di 15 anni. La vicenda stavolta si sarebbe svolta in pieno giorno, vicino a un’autostazione di Vignola. E a riprendere tutta la scena ci sarebbe stato un amico del 15enne di appena un anno in più, che con il suo telefonino ha realizzato il video finito in alcune chat di adolescenti della zona.

Il precedente

Lo scorso maggio, sempre nel Modenese, una 12enne si era confidata con i genitori, ai quali aveva raccontato cosa fosse successo nella sua cameretta. Con lei c’erano due ragazzini di 15 e 16 anni, oltre che una sua amica. Durante quella serata a casa della ragazzina, i due giovani l’avrebbero violentata. E anche di quegli abusi ci sarebbero dei filmati, fatti con il cellulare dell’amica della vittima. Sul caso indaga la procura dei minori per violenza sessuale di gruppo.

Il nuovo caso

A Vignola la violenza ai danni della studentessa 12enne sarebbe avvenuta dopo la scuola. La ragazzina con il fidanzatino di 15 anni e l’amico di 16 hanno cercato un luogo isolato per appartarsi. Come riporta Il Giorno, la 12enne sarebbe stata anche minacciata dal fidanzatino: «Se non fai quello che ti dico, io ti lascio». Così l’avrebbe obbligata ad avere il rapporto sessuale. L’altro ragazzino intanto avrebbe infierito sulla 12enne, ridendo di lei e umiliandola, mentre riprendeva la scena con il telefonino. E poi ha spedito il video in chat agli amici, con diversi inoltri.

La denuncia

Qualche ora dopo la violenza, la 12enne si è confidata con uno psicologo. A quel punto è partita la segnalazione alla famiglia e quindi la denuncia alle forze dell’ordine. Sul caso indaga la procura di Modena. La polizia postale ha acquisito il video. Nelle ultime ore, gli agenti hanno perquisito le case dei presunti responsabili. I due ragazzini sarebbero ora indagati per violenza sessuale su minore e divulgazione di materiale pedopornografico.

