Ladri svaligiano la boutique di Chanel nel pieno centro di Parigi: bottino tra i 6 e i 10 milioni di euro

Un nuovo furto ha colpito una boutique del lusso: i ladri che hanno svaligiato Bulgari in via dei Condotti a Roma, portandosi via merce per un valore di oltre 500 mila euro, devono aver ispirato una banda di «colleghi» in Francia, che all’alba hanno svaligiato la boutique Chanel nei pressi degli Champs-Elysées a Parigi. Portando via un bottino che, secondo fonti vicine all’inchiesta, è valutato fra i 6 e i 10 milioni di euro. I ladri si sono avvalsi di un’auto-ariete, per poi darsi alla fuga, secondo quanto hanno rivelato fonti interne alla polizia. L’assalto sarebbe avvenuto intorno alle 5 della mattina di oggi, 10 giugno. Le forze dell’ordine hanno spiegato che i malviventi «hanno utilizzato un primo veicolo per penetrare nel negozio spaccando la vetrina principale, poi hanno preso la fuga a bordo di un secondo veicolo, portando con loro della merce».

