Elezioni europee, Giorgia Meloni: «In Ue con il governo più forte di tutti. Il sistema italiano di nuovo bipolare»

«Ci siamo visti qui due anni fa ed era una bella notte, per me questa è ancora più bella». Sono queste le prime parole scelte da Giorgia Meloni per commentare l’esito delle elezioni europee. Secondo le proiezioni, il consenso raccolto da Fratelli d’Italia dovrebbe attestarsi sul 28%, due punti percentuali in più rispetto alle politiche del 2022 che hanno portato Meloni a Palazzo Chigi. «Sono fiera che questa nazione si presenti al G7, in Europa con il governo più forte di tutti», ha sottolineato la premier dalla sede di partito a Roma. Meloni ha definito il risultato delle europee «una soddisfazione ma anche una grande responsabilità» e si è detta «orgogliosa» non solo per il consenso ottenuto da Fratelli d’Italia, ma anche dagli alleati di Forza Italia e Lega. «In questi quasi due anni abbiamo fatto scelte difficili in un tempo in cui non c’erano soldi da gettare al vento. Il messaggio che arriva dagli italiani è: “andate avanti”», ha aggiunto la premier. Secondo Meloni, il buon risultato ottenuto da FdI e Pd dimostra che «il sistema italiano sta diventando di nuovo un sistema bipolare, con visioni contrapposte che si confrontano». E prima di lasciare il palco, la premier ha fatto il verso alla segretaria del Pd, Elly Schlein: «Ci hanno visto arrivare ma non sono stati in grado di fermarci».

In copertina: La premier Giorgia Meloni vota per le elezioni europee a un seggio a Roma, 8 giugno 2024 (ANSA/Giuseppe Lami)

