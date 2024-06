Elezioni europee, Tajani: «Ci davano per morti, invece siamo vivi e vegeti»

Dopo le ultime proiezioni sul voto delle elezioni Europee 2024, che vedono Forza Italia – Noi Moderati al 9,2 per cento per Opinio Rai e a oltre l’8 per cento per Swg , arriva il commento di Antonio Tajani. «Un risultato straordinario, Forza Italia cresce rispetto a tutte le ultime elezioni. Una vittoria che dedichiamo al Presidente Silvio Berlusconi, a tutti coloro che non hanno mai smesso di credere nella nostra bandiera. Da stasera, il centrodestra e il PPE sono più forti», ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri. «Ci davano per morti, invece siamo vivi e vegeti», ha ribadito Tajani, con una battuta ai giornalisti nella sede del partito. Successivamente, durante la conferenza stampa, il vicepremier e ministro degli Esteri ha dichiarato: «Siamo vicini all’obiettivo che avevo prefissato, ci conferma che alle elezioni politiche puntiamo a raggiungere quota 20%».

Leggi anche: