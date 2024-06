Incidente per Halle Berry dopo la sfilata, non riesce a togliersi il vestito e implora la stilista: «Prendi le forbici» – Il video

Piccolo fuori programma per Halle Berry, nel backstage di una sfilata in albergo, dopo aver sfoggiato un elegante top firmato da Anna Quan. La stessa attrice statunitense, premio Oscar con Monster’s Ball – L’ombra della vita nel 2002, aveva pubblicato un video dell’evento dove sembrava essere andato tutto bene. E nessuno avrebbe mai scoperto il contrario se non fosse stata Berry stessa, pochi giorni dopo, a pubblicare un altro video di quanto avvenuto nel camerino dopo la sfilata, dove l’abito indossato non si sfilava più. La sua fashion stylist Lindsay Flores si è subito offerta di darle una mano ma non c’era verso: top a fascia e camicia bianca non venivano via, diventato un groviglio di tessuto come una camicia di forza. Tra le risate delle protagoniste e di chi riprendeva, l’attrice è riuscita finalmente a sfilare un braccio, dopo aver invocato l’uso delle forbici per accelerare le procedure. E solo dopo diversi minuti l’abito è venuto finalmente via, con soddisfazione di tutti i presenti.

