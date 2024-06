Thailandia, l’incendio nel mercato che provoca la morte di centinaia di animali chiusi in gabbia – Il video

Un incendio divampato nel mercato Chatuchak a Bangkok in Thailandia ha provocato la morte di centinaia di animali chiusi in gabbia. Tra questi cani, gatti, uccellini, polli e serpenti. L’incendio si è verificato alle 4 dell’11 giugno ed è scoppiato perché un ventilatore rimasto acceso durante la notte in un negozio si è surriscaldato ed è esploso. L’incidente è avvenuto durante la notte, è scoppiato nella zona dei pesci tropicali per poi diffondersi nel resto del mercato.

