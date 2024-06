Rissa alla Camera, il 5 Stelle Donno colpito dal leghista Iezzi: cade a terra poi esce in carrozzina. Le opposizioni: «Atto di squadrismo» – Il video

Momenti di tensione alla seduta della Camera dei Deputati, culminati in rissa durante il dibattito sull’autonomia differenziata. Lo scontro ha visto il deputato del Movimento 5 Stelle, Leonardo Donno, protagonista di un’aggressione fisica mentre tentava di consegnare una bandiera tricolore al ministro per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli. La scena è stata ripresa da alcuni video, che stanno circolando sui social. Secondo quanto ricostruito, Donno è stato colpito dal deputato della Lega Igor Iezzi durante il caos delle proteste in aula. Poi, dopo essere caduto a terra, il pentastellato è stato portato fuori dall’aula su una sedia a rotelle. La gravità dell’accaduto ha spinto la conferenza dei capigruppo della Camera a essere convocata immediatamente dopo la bagarre.

Il tuo browser non supporta il tag iframe



L’ira del M5s: «Atto di squadrismo»

In una nota ufficiale, il Movimento 5 Stelle ha definito l’aggressione «gravissima e vergognosa», sottolineando che Donno stava semplicemente cercando di consegnare una bandiera italiana a Calderoli. Il Movimento ha accusato in particolare il deputato leghista Iezzi di aver colpito Donno con pugni, chiedendo provvedimenti seri e immediati contro quello che è stato definito un «atto di squadrismo» all’interno delle istituzioni. La deputata pentastellata Vittoria Baldino ha espresso la sua indignazione per l’accaduto sui social, denunciando la violenza inaudita con cui Donno è stato aggredito. Baldino ha inoltre sottolineato come, poco prima dell’incidente, un altro deputato della maggioranza avesse fatto il segno della decima, evidenziando un clima di intimidazione: «Siamo governati da squadristi spregiudicati e senza scrupoli», ha dichiarato Baldino, aggiungendo che il Paese non merita una simile situazione. Parole simili a quelle scelte dalla capogruppo Pd Chiara Braga: «Si è superato il limite. Abbiamo assistito a un’aggressione che ha dello squadrismo da parte di alcuni esponenti della Lega, in particolare dell’onorevole Iezzi, che ha picchiato un onorevole del M5s. Un atto di violenza mai visto in un’Aula parlamentare. Non possiamo accettare che si riprenda nessuna discussione senza che siano presi i provvedimenti necessari. Tutti abbiamo visto quello che è accaduto». Sulla vicenda si è espresso anche il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte. «Siamo arrivati alle violenze dai banchi della maggioranza Meloni. Hanno aggredito il nostro Leonardo Donno perché ha portato il tricolore al Ministro Calderoli, perché diciamo no alla secessione dell’Italia firmata Meloni, Salvini e Tajani. È uscito in barella dalla Camera dei deputati. Giù le mani da noi, giù le mani dal nostro tricolore. Non passerete. Vergogna», scrive sui social.

Leggi anche: