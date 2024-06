La staffetta italiana della 4×400 porta a casa un’ottima medaglia d’argento nell’ultima giornata degli Europei di atletica a Roma dopo una gara condotta fin dalle prime battute in testa. Imprendibile il Belgio, ma appena dietro i quattro azzurri hanno lottato a ogni passaggio e sono riusciti a mantenere la seconda posizione fino al traguardo, con il fotofinish che ha certificato il vantaggio di Edoardo Scotti per un soffio sulla Germania, bronzo. La staffetta si è dovuta rimescolare a pochi minuti dallo Start, a causa dai crampi avvertiti nel riscaldamento da Alessandro Sibilio. Luca Sito, Vladimir Aceti, Riccardo Meli ed Edoardo Scotti hanno poi chiuso con il tempo di 3’00″81. «Avevo paura di poterla rovinare», ha confessato Meli dopo la gara, che ha saputo di dover correre poco prima dell’inizio, «sono riuscito a trasformare la paura in forza. E ci ho creduto tanto». Non porta a casa la medaglia può festeggiare anche la staffetta femminile della 4x400m, perché Ilaria Accame, Giancarla Trevisan, Anna Polinari e Alice Mangione hanno fatto registrare il nuovo record italiano correndo la gara in 3:23.40. L’oro è andato all’Olanda mentre l’Irlanda ha conquistato l’argento. Bronzo, infine, per il Belgio. «L’Italia è stata bravissima, ci sono i grandi dell’atletica ma ci siamo anche noi, che ci stiamo prendendo il nostro spazio e ce lo meritiamo», ha festeggiato Accame dopo la gara.

