Allarme bomba alla stazione di Firenze, controlli su un Frecciarossa diretto a Milano: disagi alla circolazione dei treni

Una mail che segnalava la presenza di un ordigno a bordo di un treno alta velocità fermo alla stazione di Frienze Santa Maria Novella e diretto a Milano ha paralizzato per diversi minuti la circolazione ferroviaria su alcuni binari dello scalo toscano. Il messaggio anonimo è stato inviato all’indirizzo di posta di Ferrovie dello stato intorno alle 16 e gli operatori hanno quindi segnalato l’allarme bomba alle forze dell’ordine. Intorno al binario 9, dove sostava il Frecciarossa, è stata interdetta la circolazione, non solo ai treni ma anche ai pendolari. I passeggeri del convoglio alta velocità sono stati fatti scendere con i loro bagagli e trasferiti alla stazione di Rifredi, per proseguire il viaggio verso Milano, mentre sulle 11 carrozze salivano le unità cinofile della Polizia. Sul posto anche gli artificieri e la Polfer. Dai primi accertamenti non è emerso nulla di sospetto o pericoloso, pertanto la circolazione è ripresa sui binari adiacenti al 9. Qui invece il Frecciarossa coinvolto nell’allarme è ancora fermo e sono in corso le operazioni di bonifica, con il personale della sicurezza che controlla tra i sedili, i corridoi, i bagni, le cappelliere. «Nel nodo di Firenze la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa dopo i necessari accertamenti da parte delle Forze dell’ordine nella stazione di Santa Maria Novella», annuncia Rfi sul proprio sito, «effetti sulla mobilità: i treni alta velocità effettuano regolare fermata nella stazione di Firenze Santa Maria Novella».

