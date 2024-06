I politici mantengono le promesse: Richetti (Azione) e Tovaglieri (Lega) si tingono i capelli di rosso e verde per i risultati elettorali

Detto, fatto. Iniziano a diventare realtà i fioretti promessi, nei giorni scorsi, a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, da diversi esponenti politici nel caso in cui il loro partito avesse raggiunto un certo risultato alle elezioni europee 2024. C’è chi come Matteo Richetti, il capogruppo al Senato di Azione, aveva assicurato che si sarebbe tinto i capelli di rosso nel caso in cui il suo partito non fosse arrivato al 4%. E ha mantenuto la promessa: oggi si è presentato al programma con i capelli tinti di rosso (lavabile). «Un applauso a Matteo Richetti che stamattina è stato in aula per i lavori parlamentari, poi si è fatto questa tinta è venuto a Un Giorno da Pecora. Poi si farà uno shampoo per togliere il colore e, infine, tornerà in aula….», scrive il programma dai suoi canali social, pubblicando le foto della tinta. Ma Richetti non è solo, anzi, in buona compagnia. Anche la leghista Isabella Tovaglieri aveva promesso di tingersi i capelli di verde se fosse stata eletta al Parlamento europeo. E così ha fatto. Ora si attendono gli altri, tra cui Stefano Bonaccini che aveva promesso di perdere sette chili se fosse diventato europarlamentare.

