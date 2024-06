G7, Meloni al presidente USA Joe Biden: «Non si fanno aspettare le donne…» – Il video

«Non dovresti lasciare una donna attendere così». La presidente del Consiglio Giorgia Meloni accoglie così il presidente americano Joe Biden, scherzando. Meloni attendeva il collega USA da oltre venti minuti all’ingresso di Borgo Egnazia, dove è in corso il G7. Biden salterà la cena che sarà offerta stasera dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Castello Svevo di Brindisi per i capi di Stato e di governo del G7. Lo apprende l’ANSA da fonti della sicurezza. Il presidente americano sarebbe affaticato per gli impegni che ha dovuto affrontare negli ultimi giorni. Alla seconda trasferta europea in poco meno di una settimana il suo staff, tramite la portavoce Karine Jean-Pierre, ha tenuto a precisare: «Saranno due giorni pieni zeppi di impegni. Non ne farei un caso se il presidente salta una cena. Ci saranno molti incontri, molte sessioni di lavoro come sapete. Il presidente sarà molto impegnato per i due giorni, due giorni e mezzo in Italia».

