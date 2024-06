Ma cosa si sono detti Rishi Sunak e Giorgia Meloni alle strette di mano durante il G7?

C’è una foto, che sta diventando virale in questa prima giornata del G7 a Borgo Egnazia, Puglia. Mostra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il collega inglese, il premier britannico Rishi Sunak che scherzano. Meloni a un certo punto fa una faccia sorpresa. Il momento dura pochi secondi, come mostra questo video del Telegraph. Pochi secondi, che però stanno spopolando in rete.

In molti, italiani e non, fantasticano sulle parole dette fra i due. C’è chi parla di un bacio rifiutato, chi come l’Independent parla solo di convenevoli tra i due, chi invece sta già sfornando meme sulla presidente del Consiglio.

Quello che è certo è che Rishi Sunak ha salutato il primo ministro italiano con un caloroso abbraccio durante la cerimonia di benvenuto del vertice G7. Il Primo Ministro inglese, secondo quanto riporta il Telegraph, si appresta ad annunciare 250 milioni di sterline in più per l’Ucraina e ad esortare i leader mondiali a fare tutto il necessario per sconfiggere la Russia. Le due priorità del vertice saranno il sostegno a Kiev e la garanzia della pace in Medio Oriente. Sunak, spiega la testata inglese, annuncerà un pacchetto di finanziamenti fino a 242 milioni di sterline per le esigenze umanitarie, energetiche e di stabilizzazione dell’Ucraina. Cercherà inoltre di convincere i leader a far leva su miliardi di euro provenienti da beni russi immobilizzati per sostenere l’Ucraina. E dichiarerà: «Dobbiamo essere decisi e creativi nei nostri sforzi per sostenere l’Ucraina e porre fine alla guerra illegale di Putin in questo momento critico. Il Regno Unito rimane in prima linea nella risposta internazionale, come lo è stato fin dall’inizio. Dobbiamo passare da ‘finché serve’ a ‘qualsiasi cosa serva’ se vogliamo porre fine a questa guerra illegale». «Dall’Ucraina al Medio Oriente, al vertice discuteremo di importanti minacce globali. Queste minacce sono il motivo per cui è fondamentale rafforzare la difesa nazionale del Regno Unito, attraverso il nostro impegno a spendere il 2,5% del PIL per la difesa entro il 2030» sottolineerà, secondo il Telegraph, Sunak.

