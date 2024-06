Arianna Errigo, le lacrime della campionessa al Quirinale: «Io madre di due gemelli e atleta: è stata dura ma sono qui» – Il video

Ha letto il suo intervento con la voce rotta dalla commozione Arianna Errigo, portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi che oggi ha partecipato al Quirinale alla consegna del Tricolore da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Accanto all’alto portabandiera designato dal Coni, Gianmarco Tamberi, la schermitrice azzurra ha raccontato della maternità e del lavoro, con le difficoltà che ha dovuto affrontare. «Essere qui con voi è un’emozione immensa – ha detto Errigo commossa – Fatico ancora oggi a descrivere, non ho ancora realizzato cosa è successo. Con la scherma ho vissuto tante emozioni, ma la vita me ne ha regalate altre due: i miei gemelli che adoro. Ha cambiato la mia vita da atleta, è stata dura e la stanchezza è senza fine. Le responsabilità si moltiplicano, però ce l’ho fatta e di questo sono fiera. Sono tornata in tempi record, ho dato il massimo e ora eccomi qui a rappresentare il mio Paese alla quarta Olimpiadi. Mi sento più matura grazie alla mia maternità…».

