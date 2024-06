Euro 2024, la Germania al debutto stende la Scozia 5-1

Vince sul velluto la Germania nella partita di apertura dell’Europeo contro la Scozia nel gruppo A. 5-1 per i tedeschi all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, con gli scozzesi che riescono a sporcare il tabellino grazie a un autogol di Rudiger, sfortunato nel colpire la palla di testa dopo un rimpallo su punizione a tre minuti dalla fine. I tedeschi subito avanti al 10′ con Wirtz e dopo appena nove minuti con Musiala. Al 46′ arriva il terzo gol tedesco, con Havertz dal dischetto. Nella ripresa la gara non cambia registro, i tedeschi allungano ancora al 68′ con Fullkrug. A chiudere la gara al terzo minuto di recupero ci pensa Can.

Leggi anche: