Inghilterra-Serbia ad alto rischio, la polizia tedesca ai tifosi inglesi: «Meglio che fumino cannabis anziché bere birra»

La partita dell’Europeo in Germania tra Inghilterra e Serbia di domenica 16 giugno è considerata ad alto rischio, con la possibilità che le due tifoserie tradizionalmente molto accese possano scatenare disordini fuori dalla Veltins Arena a Gelsenkirchen. Nella città dello Shalke 04, la polizia già da alcuni giorni avrebbe fatto pressioni sull’organizzazione perché venisse servita birra a bassa gradazione alcolica, in particolare ai tifosi inglesi che si raduneranno in città prima della partita. Quel rimedio però potrebbe non bastare per frenare gli animi delle due tifoserie. I tabloid inglese hanno rilanciato così una sorta di suggerimento da parte della polizia tedesca. In particolare al Sun, un portavoce della polizia di Gelsenkirchen ha dichiarato che di fatto gli agenti preferirebbero che i tifosi fumassero cannabis, anziché ubriacarsi con la birra.

Dopo la legalizzazione della cannabis per uso personale, entrata in vigore in Germania dallo scorso 1 aprile, la polizia di Gelsenkirchen ha spiegato di aver cambiato strategia nella gestione dell’ordine pubblico durante i grandi eventi: «Se vediamo un gruppo di persona che bevono alcolici e sembrano un po’ aggressivi – ha detto il portavoce al Sun – e un altro gruppo che fuma cannabis, ovviamente guarderemo il gruppo che beve alcolici». Questo perché, secondo il portavoce della polizia «bere alcol può rendere qualcuno più aggressivo, e fumare cannabis mette le persone di umore più calmo. Vogliamo prevenire la violenza e garantire la sicurezza delle persone». Ai tifosi comunque sarà vietato fumare cannabis all’interno dello stadio da 62 mila persone. E non sarà neanche possibile farlo nella fan zone, oltre che nei bar nelle piazze.

