Chiuso il G7 in Puglia, il bilancio di Giorgia Meloni: «Abbiamo dimostrato che il vertice non è una fortezza chiusa» – Il video

«In questi giorni l’Italia è stata al centro del mondo» dice Giorgia Meloni a conclusione del G7 in Puglia in un video diffuso sui social. «Gli occhi del mondo sono stati puntati su di noi. Era una grande responsabilità e sono orgogliosa di come la nostra nazione sia riuscita, ancora una volta, a stupire e a tracciare la rotta». La premier traccia un bilancio del vertice nel resort di Borgo Egnatia, a Fasano, dove oggi 14 giugno si sono chiusi i lavori sotto la presidenza italiana con il documento conclusivo: «Abbiamo adottato la dichiarazione finale, un documento estremamente significativo che contiene i tanti impegni che il G7 ha deciso di assumersi, impegni concreti, reali, che riguardano questioni dirimenti per il nostro presente, per il nostro futuro e sui quali il G7 ha ribadito la sua unità d’intenti, la sua compattezza»

Meloni ha quindi ringraziato i leader che hanno partecipato al vertice, elencandoli tutti: «Ringrazio Joe, Emmanuel, Rishi, Olaf, Justin, Fumio, Ursula e Charles per il grande contributo che hanno dato al successo di questa iniziativa e ringrazio anche i leader delle nazioni e delle organizzazioni internazionali che hanno partecipato alla sessione outreach, una delle più nutrite e rappresentative di sempre che hanno reso questo vertice ancora più significativo. Il G7 ha confermato così di non essere una sorta di fortezza chiusa che deve difendersi da qualcosa o da qualcuno, ma un’offerta di valori che si apre al mondo che vuole costruire sviluppo e crescita condivisi».

