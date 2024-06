Roma, betoniera sprofonda in una voragine: l’incidente durante le operazioni di riempimento di un’altra buca

Una betoniera impegnata nelle operazioni di riempimento della buca di via Sestio Menas, nel quartiere Quadraro di Roma, è sprofondata in una nuova voragine. La strada era già chiusa al traffico dallo scorso 28 marzo per il crollo del manto stradale e la cavità apertasi nel terreno. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco assicurano che «la verifica sulla sicurezza dei palazzi non mostra criticità». L’incidente non ha provocato feriti: nelle immagini degli operatori e degli abitanti di zona si vede la parte posteriore del mezzo “sparire” sotto la strada e sollevarsi in quella anteriore, dove si trova la cabina con il conducente. I vigili del fuoco sono intervenuti con una autogru per recuperare la betoniera ma è stata poi necessaria l’assistenza di una seconda gru privata. «La betoniera è crollata sul tubo di una fognatura», hanno ricostruito gli agenti della polizia locale. «Stava lavorando per il riempimento della grande buca che si è aperta il 28 marzo scorso e questa voragine è parte della cavità sotterranea della stessa», fanno sapere dall’assessorato ai Lavori pubblici della Capitale, riferendosi alla voragine di dieci metri di lunghezza e dieci di profondità apertasi lo scorso marzo. Dalle rilevazioni delle sonde e degli speleologi è emerso che tutta la zona è interessata da cavità sotterranee. Secondo l’Ispra, l’Istituto per la protezione ambientale del ministero, il 20 per cento del territorio del comune di Roma è a rischio voragini, in particolare nella zona dell’Appio, Tuscolano, Monteverde e Monte Mario.

Foto ANSA/ Ufficio stampa Polizia locale Roma

