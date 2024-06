Incidente per Stefania Craxi, a fuoco lo yacht di 22 metri al largo dell’isola d’Elba – Il video

Sotto choc ma salvi Stefania Craxi, il marito e il comandante dello yacht di circa 22 metri andato in avaria durante la navigazione al largo dell’isola d’Elba. L’incendio è divampato giovedì 13 giugno intorno all’ora di pranzo, quando il comandante si è accorto della densa nube di fumo nero che proveniva dal locale motori. Le fiamme si sono propagate in breve tempo in quasi tutta l’imbarcazione, rendendo inutili i tentativi di spegnimento. Dopo aver dato l’allarme, la senatrice di Forza Italia e il marito Marco Bassetti si sono calati in mare e hanno abbandonato lo yacht, che nel giro di poche ore è affondato, a circa nove miglia di distanza a sud/est della costa elbana. La coppia era in navigazione verso Marina di Campo all’Elba dopo un’ultima tappa al Giglio. La capitaneria di Portoferraio indagherà sulle cause dell’incendio che, data la velocità con la quale si è diffuso, e il fatto che non c’erano condizioni meteo-marine sfavorevoli fanno pensare a un un malfunzionamento o a un guasto tecnico accidentale. Sul posto anche mezzi e personale della guardia costiera per monitorare la zona dell’affondamento dal punto di vista ambientale, ma dopo una prima ricognizione hanno verificato l’assenza di criticità.

