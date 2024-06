Sardegna, sbarca sulla «spiaggia Rosa» di Budelli e posta i video sui social: multata un’influencer brasiliana

Sono costati cari i video della vacanza da sogno in Sardegna pubblicati sui social da un’influencer brasiliana. La donna, in visita in Italia per turismo, si è imbarcata su un piccolo gommone per raggiungere la spiaggia Rosa dell’isolotto di Budelli, noto per le spiagge paradisiache ma anche tutelato da severe norme di salvaguardia. Facendosi beffe dei divieti di navigazione, l’influencer brasiliana ha raggiunto l’isolotto e messo piede sulla rinomata spiaggia Rosa, documentando il tutto sui propri canali social. I video pubblicati su Instagram, con tanto di sottofondo musicali e descrizioni sognanti, si sono trasformati però in un doppio boomerang.

Innanzitutto, perché hanno suscitato lo sdegno di ambientalisti e cittadini sardi, ben consapevoli del fatto che l’influencer non avrebbe potuto trovarsi su quella spiaggia. In secondo luogo, perché i filmati sono stati intercettati dagli investigatori della Guardia costiera di La Maddalena. I militari hanno identificato e rintracciato la donna a Dubai, dove risiede e dove nel frattempo aveva fatto rientro. L’influencer si è vista recapitare una sanzione amministrativa di 300 euro per non aver rispettato il divieto di avvicinamento e di sbarco sulla spiaggia Rosa. In aggiunta a questo, la Guardia Costiera ha anche accertato che il catamarano su cui viaggiava l’influencer non aveva alcuna autorizzazione di ingresso, così come nessuna autorizzazione era stata rilasciata all’operatore commerciale che aveva dato a noleggio l’imbarcazione. I militari hanno quindi comminato una seconda sanzione da 1.500 euro.

In copertina: La spiaggia Rosa dell’Isola di Budelli, in Sardegna (Dreamstime/Michael Carballo)

