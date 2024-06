Trovato morto Claudio Graziano, presidente di Fincantieri: aveva 70 anni

Il generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri, è stato trovato morto oggi, lunedì 17 giugno. Nato a Torino nel 1953, Graziano aveva da poco perso la moglie Marisa Lanucara, morta nell’aprile 2023, e al momento – scrive Il Foglio – l’ipotesi del suicidio appare la più probabile. Alla guida di Fincantieri dal 2022, Graziano è stato anche Capo di Stato maggiore della Difesa dal 2015 al 2018. Dopo quell’esperienza, e fino al 2022, è stato a capo del comitato militare dell’Unione europea. «La comparsa del generale Graziano mi lascia senza parole», il cordoglio del ministro degli Esteri Antonio Tajani, «era un amico ed è stato uno straordinario ufficiale che ha reso onore all’Italia anche nei suoi ruoli europei. Una preghiera lo accompagni nel viaggio per raggiungere la sua sposa». Appresa la notizia, il titolo in Borsa ha reagito negativamente andando sotto i 5 euro con un calo del 3 per cento.

In copertina: Il generale Claudio Graziano durante un evento di SkyTg24 a Venezia, 3 giugno 2022 (ANSA)

