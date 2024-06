Strage di Corinaldo, al processo bis tutti assolti dai reati più gravi

Tutti assolti dai reati più gravi gli imputati nel processo bis al tribunale di Ancona per la strage della discoteca “Lanterna Azzurra” a Corinaldo, in provincia di Ancona, dove morirono nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 cinque minorenni e una mamma di 39 anni. Assolti perché fatto non sussiste, con formula piena, da omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Assolto perché il fatto non sussiste anche Quinto Cecchini, gestore della discoteca. L’ex sindaco Principi, Gallo, Bruni, Martelli e Manna son stati invece condannati ad un anno. Milani a un anno e 2 mesi. Tarsi 4 mesi. Ma le pene sono state sospese, così come sono state rigettate le richieste risarcimento danni. Nella strage, dovuta dalla calca nella discoteca, morirono Emma Fabini, Asia Nasoni, Mattia Orlandi, Daniele Pongetti, Benedetta Vitali e una mamma di 39 anni, Eleonora Girolimini, che aveva accompagnato una dei suoi quattro figli al concerto di Sfera Ebbasta.

