Ddl Autonomia, atteso l’ok definitivo della Camera entro giovedì mattina. Le opposizioni scendono in piazza: «Non passeranno»

Sono ripresi i lavori alla Camera dei Deputati sul disegno di legge sull’Autonomia differenziata. Il via libera definitivo al provvedimento potrebbe arrivare tra la serata di mercoledì 19 giugno e la mattina di giovedì 20 giugno. Un tempo reso necessario dalla necessità di discutere tutti gli ordini del giorno e fare le relative dichiarazioni di voto. Mentre alla Camera si discute sull’autonomia, dal Senato arriva il primo via libera alla riforma per il premierato. Il testo ora passerà all’esame della Camera e, in base alla procedura prevista dall’articolo 138 della Carta per una legge di revisione costituzionale, dopo la seconda lettura dovranno passare sei mesi prima di procedere con la terza e la quarta votazione. È probabile, comunque, che sulla riforma si entri nel vivo a Montecitorio solo dopo la pausa estiva.

L’intervento di Calderoli

Uno dei primi a intervenire oggi in Aula è Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e artefice del ddl sull’autonomia differenziata. «Non è questa legge che crea l’autonomia differenziata, è nella nostra costituzione. Può piacere o no, ma stiamo dando attuazione alla Costituzione», ha detto il ministro leghista alla Camera. Rivolgendosi ai banchi delle opposizioni, Calderoli ha aggiunto: «Sento che ci sarebbe, tra i contenuti della legge, la previsione di più risorse per le Regioni che stanno meglio. Mi spiace ma state parlando di un’altra legge perché in questa c’è scritto esattamente il contrario». In ogni caso, ha assicurato il ministro, nessuna decisione è stata presa «a scatola chiusa, c’è stato un dibattito anche costruttivo».

Le proteste delle opposizioni

Non la vedono così le opposizioni, che si mostrano unite nella loro condanna alle riforme voluta dal governo Meloni. «È un passaggio cruciale della storia italiana e europea. Facciamoci trovare pronti, uniti e compatti», ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, rivolgendosi agli altri leader dell’opposizione, che oggi si sono uniti per una manifestazione in piazza Santi Apostoli, a Roma. «Oggi al Senato è passato il premierato, la sedicente patriota sta portando avanti la sua riforma che spacca l’Italia. Stanno forzando anche alla Camera per portare avanti l’autonomia differenziata, una riforma che vuole aumentare le diseguaglianze», ha aggiunto la segretaria dem. In piazza insieme a Schlein c’era, tra gli altri, anche Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, insieme al deputato Leonardo Donno, aggredito in Aula proprio durante la discussione della riforma dell’autonomia. «Non saranno calci e pugni a un nostro parlamentare a fermarci. Siamo per un’Italia più democratica, a difesa della Costituzione, contro l’autonomia differenziata spacca Italia e contro questo Premierato. La nostra risposta è forte e unitaria: non passeranno».

In copertina: La segretaria del Pd, Elly Schlein, alla manifestazione contro le riforme del premierato e dell’autonomia in piazza Santi Apostoli a Roma, 18 giugno 2024 (ANSA/Ettore Ferrari)

