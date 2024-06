Premierato, oggi il primo voto del Senato. Opposizione sulle barricate, maggioranza precettata

Il premierato è al primo passaggio parlamentare e per la maggioranza è importante evitare ogni tipo di incidente (come per l’opposizione è decisivo sfruttare ogni occasione per serrare le fila). Per questo, la seduta che si apre oggi alle 15.30 al Senato è da grandi occasioni: tutti precettati in un campo e nell’altro. Da un lato il centrodestra, che può contare su 12 voti di scarto rispetto alla maggioranza assoluta, ma ha senatori anche tra i membri del governo, oltre a qualche malumore che potrebbe tradursi in astensioni a sorpresa. L’opposizione ha un’agenda pienissima: discussione e voto, entro le 17.30 poi manifestazione in piazza contro l’autonomia differenziata e dopo l’aggressione al parlamentare dei cinque stelle Donno.

Le tensioni prima del voto

Rissa sfiorata nell’Aula del Senato tra Roberto Menia (FdI) e il senatore di M5s Marco Croatti con intervento dei colleghi dei due parlamentari e dei commessi per dividerli, 29 maggio 2024 | ANSA

La riforma costituzionale che prevede – tra i punti principali – l’elezione diretta del presidente del consiglio, la «stabilizzazione» delle maggioranze parlamentari e l’eliminazione del potere di nominare senatori a vita nelle mani del Quirinale, arriva nell’aula principale di Palazzo Madama dopo settimane di tensioni. Prima nella commissione Affari costituzionali, guidata dal relatore Alberto Balboni (FdI), quindi in aula. lo scorso 13 giugno con l’Aventino di Pd, M5S e Avs che hanno lasciato i banchi del Senato, mentre si votavano gli ultimi articoli del testo. Anche il clima in aula è teso da tempo: se non si è arrivati alle scene viste la scorsa settimana alla Camera sull’Autonomia, il 29 maggio si è giunti ad un passo dalla rissa – protagonisti il senatore di FdI Roberto Menia e il pentastellato Marco Croatti – e la tensione è ancora palpabile. I questori sono allertati, anche se la diretta televisiva di per se tranquillizza gli animi.

Opposizioni divise

Proteste sul premierato in Aula delle opposizioni, 12 giugno 2024 | ANSA

Se il voto della maggioranza è scontato, quello delle opposizioni non sarà comunque compatto. «La destra sta mostrando un atteggiamento aggressivo sulle riforme – accusa Francesco Boccia, del Pd – confermato da quanto avvenuto alla Camera la scorsa settimana. Per questo, dopo il voto, saremo in piazza con le altre forze di opposizione contro le riforme del governo di Giorgia Meloni».

I senatori del M5S potrebbero non partecipare («votatevela da soli questa schifezza», aveva detto Alessandra Maiorino la scorsa settimana dopo aver lasciato l’Aula). La decisione finale del partito guidato da Giuseppe Conte sarà presa al termine della riunione dei gruppi.

Italia Viva sta valutando tra astensione o voto contrario ma in ogni caso non sarà in piazza. No deciso da Azione, Carlo Calenda sarà il secondo a prendere la parola, subito dopo il senatore a vita Mario Monti.

