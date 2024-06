Parigi, 12enne denuncia lo stupro subito da tre coetanei: «Picchiata e violentata perché ebrea»

Il quotidiano Le Parisien afferma che la Procura ha aperto un’inchiesta per far luce su quanto dichiarato dalla giovane

Una ragazzina di 12 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo a Parigi da tre coetanei, che l’avrebbero prima picchiata e insultata perché ebrea. È il quotidiano Le Parisien a riferire che la Procura ha aperto una indagine per violenza sessuale e ha già individuato i tre presunti colpevoli, tra i 12 e i 13 anni, uno dei quali è anche l’ex fidanzato della vittima. Secondo quanto raccontato dopo l’episodio al commissariato di polizia di Courbevoie, un comune alle porte di Parigi, a nord est della capitale francese, la dodicenne era andata in piazza Henri Regnault, non distante da La Défense con un’amica. Qui aveva incontrato i tre coetanei, che l’hanno portata in un hangar abbandonato poco distante. Giunti sul posto, hanno iniziato a insultarla e picchiarla per la sua religione, fino alla violenza carnale su cui stanno ora indagando gli agenti.

