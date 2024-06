Poste Italiane, nasce il premio giornalistico per i nuovi talenti del mondo dell’informazione – Il video

Dare un trampolino di lancio ai giovani talenti del giornalismo, premiando chi riesce a raccontare l’attualità con uno sguardo originale. È con questo obiettivo che nasce il Premio Giornalistico «TG Poste», di cui è stata annunciata in questi giorni la prima edizione. Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole di giornalismo, ma anche a tutti gli altri giornalisti – iscritti all’Ordine sia nell’elenco dei pubblicisti sia in quello dei professionisti – che abbiano meno di 30 anni. I candidati saranno valutati da una giuria di eccellenza, composta dai direttori delle più importanti testate italiane e dai professionisti della comunicazione di Poste Italiane.

Le selezioni

Superata la prova di pre-selezione, curata dagli esperti di comunicazione di Poste Italiane, i candidati dovranno realizzare un breve video di presentazione e un servizio giornalistico inedito (per la tv, giornali cartacei o web, o un video informativo per social media). Il servizio dovrà prendere spunto da avvenimenti di attualità e ispirarsi ad argomenti relativi agli otto pilastri del Piano Strategico di Poste Italiane, vale a dire: integrità e trasparenza, finanza sostenibile, valore al territorio, diversità e inclusione, transizione green, innovazione, customer experience e valorizzazione delle persone.

I premi

Il primo classificato riceverà una borsa di studio per frequentare un corso di alta formazione giornalistica in una prestigiosa università straniera. Per i primi tre classificati c’è in palio inoltre un’esperienza professionale al TG Poste, il telegiornale di Poste Italiane visibile negli uffici postali e sui siti web dell’azienda. Un appuntamento quotidiano, in diretta ogni giorno alle 12, che spesso può contare anche sul contributo di esperti e firme del giornalismo.

