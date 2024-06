Mario Monti contro il premierato: «Riforma fatta nell’interesse della categoria dei politici». E Calenda: «Volete solo cambiare discorso» – Video

L’ex premier e senatore a vita, Mario Monti è il primo ad intervenire nell’aula del Senato e parla contro il premierato, la riforma che – oltre a consentire l’elezione diretta del premier e stringere i vincoli di maggioranza – toglierà al Quirinale il potere di nominare nuovi senatori a vita e che oggi si avvia al primo dei quattro voti previsti per le riforme costituzionali: «Le due repubbliche con l’elezione diretta del presidente della Repubblica sono quelle più in crisi, la Francia e gli Stati uniti. Invece, questa riforma sembra non guardare al mondo che ci circonda, è fatta non nell’interesse dei cittadini ma della categoria dei politici, per la quale ho grande rispetto. Non renderà il governo più stabile, al contrario lo sarà molto meno di prima e questo danneggerà proprio i cittadini», dice Monti aprendo un giro di interventi che si annuncia rapido visto che entro le 17.30 è previsto il voto finale.

Il tuo browser non supporta il tag iframe



Duro anche l’intervento di Carlo Calenda a nome di Azione: «Ci sono molti punti di questa riforma che non vanno. Se un governo va male e i cittadini sono scontenti, non cambia comunque nulla, il governo resta in piedi. O siamo i più intelligenti di tutti o ci dovrebbe sorgere un dubbio, visto che nessuno usa una forma di premierato come la nostra. Ma nessuno di questi è il punto. Il punto di questa riforma è spostare l’attenzione, distogliere dai 120mila giovani che lasciano il paese ogni anno, dai 4 milioni di cittadini in povertà assoluta, da una scuola che forma meno del resto d’Europa. Il prossimo anno segheremo un pezzo di ramo su cui siamo seduti: le istituzioni repubblicane. Più cittadini si allontaneranno dalla politica. Il problema non è la riforma in se ma ciò che la riforma provoca». Enrico Borghi, a nome di Italia Viva, scioglie la riserva del partito e annuncia il voto contrario (l’indecisione, fino all’ultimo era stata nei confronti dell’astensione): «Questa non è la madre di tutte le riforme ma un rattoppo illusorio che pretende di chiudere una transizione repubblicana» – dice Borghi – «Al netto di alcuni atteggiamenti, penso a quello della ministra Casellati, i nodi della riforma sono ancora tutti sul tavolo».

Leggi anche: