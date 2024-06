Al via domani il Festival Lazzaretto Estate di Bergamo. Sul palco Vecchioni, Tozzi, Luca Bizzarri e Max Angioni

Parte domani l’edizione 2024 del Festival Lazzaretto Estate di Bergamo, la quarta di una storia particolarmente intensa come intenso quest’anno è il palinsesto di eventi messo in piedi dal Comune di Bergamo. Domani sera si comincia con un viaggio imperdibile dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del ‘900: Ennio Morricone. Protagonista strumentale del concerto sarà il prestigioso Ensemble Le Muse diretto dal Maestro Andrea Albertini e una speciale guest star: Susanna Rigacci, soprano svedese naturalizzata italiana nota al pubblico internazionale soprattutto per le sue esibizioni in vocalizzo dei brani delle colonne sonore dei film di Sergio Leone. Si prosegue il 28 luglio con un live d’eccezione, sul palco Roberto Vecchioni per una tappa del suo Tra il silenzio e il tuono Tour che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario in vetta nella classifica della narrativa italiana. Il giorno dopo sarà la volta di Grande figlio di p*****a, ultimo spettacolo di Eleazaro Rossi, il terzo della carriera di uno dei più seguiti stand up comedian della scena italiana. I live riprendono il 5 luglio con Willie Peyote, principe del conscious rap, linea di confine tra il genere che domina le classifiche e il puro cantautorato. Il torinese, accompagnato da una band, da sempre sua cifra stilistica, porterà sul palco i brani del suo ultimo album Pornostalgia. Ancora uno spettacolo di stand up comedy il 12 luglio, parliamo di quello di Max Angioni dal titolo Anche meno, ormai volto noto del piccolo schermo. Quello del 13 luglio invece è praticamente un evento storico, perché il Lazzaretto di Bergamo sarà riempito della musica senza tempo di Umberto Tozzi con quello che ha annunciato essere l’ultimo tour di una strabiliante carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, con più di 80 milioni di dischi venduti. Ancora musica di altissimo livello venerdì 19 luglio, quando il comune lombardo ospiterà il concerto di Goran Bregovic, il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo, che per l’occasione sarà affiancato dalla sua Wedding and Funeral Band. Il giorno dopo, sabato 20 luglio, si torna alla comicità, protagonista Luca Bizzarri con il suo Non hanno un amico, spettacolo teatrale ispirato all’omonimo podcast di successo. Il cartellone, per quanto riguarda la musica, si chiude con un altro imperdibile evento: Cristiano De André il 26 luglio si esibirà in concerto con #DeAndré – Best Of Live Tour, un omaggio al padre Fabrizio a 25 anni dalla sua scomparsa. L’ultimo artista protagonista dell’estate del Lazzaretto di Bergamo sarà invece Andrea Pennacchi con lo spettacolo Pojana e i suoi Fratelli, personaggio che ormai lo ha reso famoso grazie alle sue divertentissime incursioni durante Propaganda Live in onda su La7. Ma non è tutto, in realtà, ad intervallare queste serate tra cultura ed intrattenimento di alto livello, ce ne saranno alcune in cui il Lazzaretto di Bergamo si trasformerà nella più suggestiva delle location dance, ospitando alcuni dei più seguiti Dj di musica elettronica per una rassegna intitolata Got Sound. «Questo luogo suscita grande rispetto – aveva raccontato tempo fa a Open l’Assessora alla Cultura, Nadia Ghisalberti – le serate dello scorso anno sono state vissute anche da famiglie con bambini, non ci sono mai stati problemi. Proviamo a sperimentare questa rassegna perché attira i giovani e i giovani hanno bisogno di riunirsi per ascoltare musica».

Leggi anche: