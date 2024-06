I Soldi Spicci si sono lasciati ma «Continueremo a lavorare e fare i cretini insieme»

La comunicazione è arrivata tramite i propri canali social: «Sappiamo che questa notizia possa sembrare destabilizzante ma vi giuriamo che per noi non lo è affatto»

«Cari amici belli, ormai da un po’ di tempo la domanda più frequente che ci ponete in tanti è “Ma vi siete lasciati?” e noi, un po’ per paura e un po’ perché cercavamo le parole giuste, ci siamo presi del tempo prima di rispondere. La verità è che “Si” da un annetto a questa parte abbiamo deciso di separarci sentimentalmente e non perché fosse finito qualcosa ma al contrario perché il nostro amore si è evoluto in qualcosa di molto più grande, da definirsi un vero e proprio amore fraterno», con queste parole il duo comico siciliano I Soldi Spicci ha comunicato al proprio pubblico la notizia di aver messo fine alla propria relazione. Annandrea Vitrano e Claudio Casisa ci tengono però a tranquillizzare tutti: «Sappiamo che questa notizia possa sembrare destabilizzante ma vi giuriamo che per noi non lo è affatto anzi… abbiamo deciso insieme di liberarci da alcune dinamiche sentimentali per dare inizio ad un nuovo capitolo fatto di libertà e di amicizia che siamo sicuri, al contrario dell’amore, durerà in eterno. Un po’ come l’acqua che cambia la sua forma in base al contenitore anche noi continueremo a raccontare l’amore sotto un altro aspetto. Dunque niente tristezza… perché noi siamo felici, ve lo giuriamo!!!».

«Continueremo a lavorare insieme»

Amici dunque, e ancora colleghi, come specificano infatti l’attività de I Soldi Spicci non si ferma qui: «Continueremo a lavorare insieme – scrivono infatti – a fare i cretini insieme, ad abbracciarci, emozionarci e condividere con voi tanta strada sia artistica che personale, con una piccola differenza: a fine serata ognuno… se ne tornerà a casa sua! Da oggi cominceranno tante nuove avventure e i vostri cari SoldiSpicci, vi possiamo assicurare, stanno già lavorando a tantissimi nuovi progetti che presto vi racconteremo! Grazie a tutti… noi adesso andiamo a brindare all’amore che non finisce ma che si evolve!!!»

La loro storia

I Soldi Spicci debuttano sul web nel 2012, la loro comicità, basata sui cliché tipici delle dinamiche di coppia, esplode da subito. I due infatti negli anni successivi, 2014 e 2019, vengono inseriti nel cast di Colorado in onda su Italia 1. Nel 2018 esordiscono al cinema con il film La fuitina sbagliata, del quale sono anche sceneggiatori e per il quale, nel 2019, hanno vinto il Benevento Cinema Televisione come rivelazione della stagione cinematografica. Nel 2020 partecipano come concorrenti al reality Pechino Express come coppia I palermitani. Nel settembre dell’anno successivo cominciano le riprese del loro secondo film, Un mondo sotto social, del quale sono anche sceneggiatori e registi e con il quale sono stati anche ospiti al Taormina Film Fest, al Giffoni Film Festival e alle Giornate di Cinema di Riccione. Al momento su Instagram contano oltre 660mila followers che in questi minuti li stanno affettuosamente abbracciando dopo aver appreso la notizia.

